Braccio di ferro con Maleo raddoppio della linea ferroviaria | Si faccia fuori dall’abitato

Pizzighettone si prepara a un cambiamento epocale: il raddoppio della linea ferroviaria, ma con una scelta cruciale che mira a preservare l’armonia dell’abitato. L’amministrazione locale lavora per spostare i binari più a sud, lontano dal cuore del paese, ascoltando le istanze dei cittadini e delle associazioni. Un progetto che promette di coniugare progresso e rispetto per il territorio, garantendo un futuro più sostenibile e vivibile per tutti.

Pizzighettone (Cremona) – La nuova ferrovia fuori dal paese. È questa la linea su cui punta l’amministrazione di Pizzighettone in vista del raddoppio della tratta Piadena-Codogno. “A fine 2024 avevamo avuto un incontro con Rfi, a Milano Centrale. Il nostro punto rimane quello deliberato in Consiglio comunale, accogliendo anche le istanze del comitato, ovvero la possibilità di spostare più a sud il raddoppio, più verso la strada codognese che non verso l’attuale stazione. Unica criticità il fatto che la stazione sarebbe più esterna all’abitato di alcune centinaia di metri rispetto ad oggi, ma credo che con un percorso adeguatamente illuminato non dovrebbe essere un problema” spiega il sindaco Luca Moggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Braccio di ferro con Maleo, raddoppio della linea ferroviaria: “Si faccia fuori dall’abitato”

In questa notizia si parla di: Raddoppio Linea Fuori Braccio

Taormina, fatto brillare un costone per i lavori di raddoppio della linea ferroviaria - A Taormina, è stato effettuato un intervento di demolizione controllata su un costone roccioso per garantire la sicurezza e permettere il completamento dei lavori di raddoppio ferroviario.

Braccio di ferro con Maleo, raddoppio della linea ferroviaria: “Si faccia fuori dall’abitato” - Pizzighettone (Cremona) – La nuova ferrovia fuori dal paese. È questa la linea su cui punta l’amministrazione di Pizzighettone in vista del raddoppio della tratta Piadena-Codogno. “A fine 2024 avevamo ... Segnala ilgiorno.it

Linea Cremona-Milano: "No" al raddoppio - L’hanno detto a Raul Saccorotti, incaricato da Rete ferroviarie italiane di ascoltare gli interessati e parlare loro del progetto del raddoppio della linea Cremona ... al di fuori dell’abitato". Da ilgiorno.it

Lavori Taormina nell'ambito raddoppio linea ferroviaria - è stato organizzato con tutte le misure di sicurezza nell'ambito dei lavori del raddoppio ferroviario della linea ad alta capacità Messina-Catania lungo la tratta Fiumefreddo-Taormina ... Secondo ansa.it

Ceprini Costruzioni, 4 ponti in 48 ore