Boxe l’occasione della vita di Claudio Squeo Sfida all’imbattuto Opetaia Campione del Mondo dal 2022

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di pugilato: Claudio Squeo si prepara a sfidare il campione imbattuto Jai Opetaia, detentore dal 2022 del titolo mondiale dei pesi cruiser. Un’impresa che potrebbe entrare nella storia dello sport italiano, con l’italiano pronto a mettere tutto in gioco in questa sfida cruciale sulla Gold Coast, Australia. Riuscirà Squeo a infrangere le barriere e conquistare il sogno? La risposta dipende solo da lui.

Gold Coast, Australia. Qui Claudio Squeo tenterà un’impresa di quelle enormi: è in palio il titolo di Campione del Mondo dei pesi cruiser (vale a dire i massimi leggeri), detenuto dal 2022 dal padrone di casa Jai Opetaia, all’ennesima difesa di questa cintura, primo nella classifica cruiser di The Ring e anche in quella IBF, la stessa in cui l’italiano è al momento quattordicesimo. Opetaia, per rendere l’idea della situazione, ha conquistato il titolo contro il lettone Mairis Briedis il 2 luglio 2022, sempre a Gold Coast, per poi andare a difendere il proprio alloro contro Jordan Thompson alla Wembley Arena il 30 settembre 2023 e sconfiggere di nuovo Briedis il 18 maggio 2024 a Riad, dove ha anche battuto Jack Massey lo scorso 12 ottobre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Boxe, l’occasione della vita di Claudio Squeo. Sfida all’imbattuto Opetaia, Campione del Mondo dal 2022

