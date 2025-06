Boxe Ivan Zucco al bivio della carriera | sfida a Callum Simpson per la corona europea nella tana del lupo

La tana del lupo, un ambiente ostile e carico di tensione, dove ogni dettaglio può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Ivan Zucco, giovane campione verbanese con un record impeccabile, affronta il suo più grande banco di prova: Callum Simpson, sfidante di grande esperienza e determinazione. Con il titolo europeo sulla linea, questa sfida segna un crocevia cruciale nella sua carriera, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia del pugilato italiano.

Sono 18 anni che il titolo europeo dei pesi supermedi non arriva in Italia, e precisamente da quando Cristian Sanavia lo deteneva nel 2007. Stavolta a riconquistarlo ci prova Ivan Zucco da Verbania, 29 anni, un record di 21 vittorie su 21 combattimenti da professionista, delle quali 18 arrivate per KO. L’italiano, mancino di grande potenza, dovrà però confrontarsi in una situazione decisamente non favorevole. Innanzitutto di mezzo c’è la sede: lo stadio di Barnsley, nello Yorkshire. E poi perché l’avversario, Callum Simpson (17 vittorie su 17 di cui 12 per KO), 28 anni, non solo è numero 7 nella graduatoria IBF, ma è anche segnalato in top 15 mondiale da un po’ tutte le altre sigle. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Boxe, Ivan Zucco al bivio della carriera: sfida a Callum Simpson per la corona europea nella tana del lupo

