Botte e violenze da mia madre sono cresciuta tra gli escrementi dei cani e la puzza di fumo | il libro choc della figlia di Tom Hanks L’attore la difende

Nel suo potente memoir, Elizabeth Ann Hanks svela le terribili sofferenze subite durante l'infanzia tra violenze e abusi, un racconto che scuote e fa riflettere. La figlia di Tom Hanks, pur affrontando temi difficili, trova nel sostegno del padre una fonte di forza e comprensione. Tom Hanks, difendendo la figlia, afferma: “Veniamo tutti da vite screziate e incrinate”, ricordandoci che anche nei momenti più bui c'è spazio per la speranza e il perdono.

La figlia scrive il suo memoir dove parla delle botte subite dalla madre e papà Tom Hanks la difende: “ Veniamo tutti da vite screziate e incrinate”. Ad aprile scorso Elizabeth Ann (E.A.) Hanks, la figlia del protagonista di Forrest Gump e della sua prima moglie Samantha Lewes, ha pubblicato la propria biografia, The 10: A Memoir of Family and the Open Road. Nel libro la madre viene descritta come una donna violenta ed instabile, tanto che vengono evidenziate le botte e gli abusi emotivi subiti da bambina. Il quadro generale è quello di un nucleo familiare con tanto di casa impregnata dalla puzza di fumo, frigorifero vuoto e giardino lasciato sporco per mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Botte e violenze da mia madre, sono cresciuta tra gli escrementi dei cani e la puzza di fumo”: il libro choc della figlia di Tom Hanks. L’attore la difende

