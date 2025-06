Botte dai genitori islamici | Una giovane eroina E la sinistra non dice nulla

In un’Italia sempre più multietnica, emergono storie di coraggio e resistenza contro le ingiustizie. A Modena, una giovane siriana ha denunciato i genitori per maltrattamenti e violazioni della Sharia, dimostrando che anche nel nostro Paese si può trovare il coraggio di ribellarsi a pratiche oppressive. Speriamo che questa eroina moderna ispiri tante altre ragazze a farsi avanti, perché la libertà e i diritti non sono negoziabili. La deputata della Lega Laura Ravetto commenta la vicenda della 23enne che a Modena ha...

A Modena abbiamo un’ eroina moderna: una giovane di origine siriana che ha denunciato i genitori per maltrattamenti perché non rispettava la Sharia. Speriamo che tante altre ragazze, spesso vessate, picchiate, a volte perfino chiuse in casa, anche in Italia perché non rispettano le imposizioni della legge islamica, trovino lo stesso coraggio per ribellarsi. La deputata della Lega Laura Ravetto commenta la vicenda della 23enne che a Modena ha denunciato i genitori per maltrattamenti: le impedivano di frequentare amici maschi e la accusavano di vestirsi in maniera non consona ai dettami della Sharia, la legge islamica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Botte dai genitori islamici: "Una giovane eroina. E la sinistra non dice nulla"

In questa notizia si parla di: Genitori Giovane Eroina Botte

Genitori in trappola, Lindsay Lohan: "Ero giovane, interpretare le gemelle non è stato così difficile" - Lindsay Lohan condivide i ricordi delle sue interpretazioni iconiche in "Genitori in Trappola" e "Quel pazzo venerdì", rivelando quanto siano state diverse le sue esperienze sul set.

Botte dai genitori islamici: "Una giovane eroina. E la sinistra non dice nulla" - A Modena abbiamo un’ eroina moderna: una giovane di origine siriana che ha denunciato i genitori per maltrattamenti perché non rispettava la Sharia. Speriamo che tante altre ragazze, spesso vessate, p ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Minacce e botte ai genitori per i soldi: 31enne arrestato - Aggredisce i genitori, poi li minaccia, infine pretende soldi da loro. Ennesimo episodio di maltrattamenti tra le mura domestiche ad Aprilia. Stavolta il protagonista in negativo di questa triste ... Riporta ilmessaggero.it

Botte e insulti ai genitori. Assolto e affidato in cura - minaccioso e di forte soggezione psicologica tenuto nei confronti dei genitori con i quali viveva era dovuto a uno stato psicofisico alterato. Un disturbo per il quale il giovane residente in un ... lanazione.it scrive