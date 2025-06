Botte alla figlia troppo ‘occidentale’ | padre violento sotto accusa

Una vicenda che scuote la comunità di Cesena, mettendo in luce i terribili limiti tra tradizione e violenza domestica. La giovane vittima, una ragazza di 16 anni, ha subito punizioni e abusi da parte del padre, ora sotto accusa per maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione. Una storia di sofferenza e resistenza che ci ricorda l’importanza di proteggere i più vulnerabili e di contrastare ogni forma di violenza familiare.

Cesena, 6 giugno 2025 – Si rifiutava di indossare il velo per coprirsi il capo, per questo veniva punita da un padre violento. Una storia accaduta a Cesena, due anni e mezzo fa. Ora a processo, accusato per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti, c’è un padre 50enne residente a Cesena, originario del Bangladesh. La vittima è la figlia 16enne che, all’epoca dei fatti, aveva 14 anni. La ragazza si trova attualmente in una comunità protetta, lontana dalla famiglia di origine. I fatti, ripercorsi ieri in tribunale a Forlì, hanno origine nel dicembre 2022. Frequenti e continui gli episodi che hanno dato origine alle imputazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it