Borse europee stabili Pil Eurozona sorprende; focus su Usa e tensioni Musk-Trump

Le borse europee si mantengono stabili a metà seduta, sorprendendo positivamente con un Pil eurozona superiore alle aspettative e vendite al dettaglio in crescita. Madrid guida i guadagni, mentre Francoforte registra lievi cali. Nel frattempo, i future Usa sono in aumento in attesa dei dati sul lavoro, con la disoccupazione stimata stabile. Secondo la stampa americana, poi, ci potrebbe essere oggi un...

Borse europee poco mosse al traguardo di metà seduta nonostante il rialzo oltre le stime del Pil trimestrale dell'Eurozona e delle vendite al dettaglio. La migliore è Madrid (+0,26%), seguita da Milano (+0,15%). Invariate Parigi e Londra, più debole invece Francoforte (-0,17%). In rialzo i future Usa in attesa dei dati sul lavoro, con la disoccupazione prevista stabile al 4,2%. Secondo la stampa americana, poi, ci potrebbe essere oggi un tentativo di ricomposizione della lite tra Elon Musk e il presidente Donald Trump nel corso di una possibile telefonata. Si riporta sotto la parità il greggio (Wti -0,06% a 63,33 dollari al barile), mentre si conferma debole l' oro (-1,16% a 3.

