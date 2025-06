Borse europee stabili nonostante aumento Pil Eurozona attesa per Musk-Trump

Le borse europee si mantengono stabili nonostante i segnali di ottimismo economico e le attese per i colloqui tra Musk e Trump, che potrebbero influenzare i mercati globali. Milano, Londra e Madrid resistono in territorio positivo, mentre Parigi e Francoforte mostrano segnali di lieve flessione. I future americani, invece, scommettono su un possibile riavvicinamento tra i due protagonisti, puntando a riaccendere gli entusiasmi degli investitori.

Appaiono fiacche le principali borse europee dopo il rialzo oltre le stime del Pil trimestrale (+1,5% annuo) e delle vendite al dettaglio (+2,3% annuo) dell'Eurozona. Milano, Londra e Madrid resistono in territorio positivo con un rialzo dello 0,05%, mentre cedono Parigi (-0,1%) e Francoforte (-0,2%). Positivi i future Usa in vista di una possibile ricomposizione della lite tra Elon Musk e Donald Trump, che oggi si dovrebbero sentire al telefono. Attesi poi i dati sull'occupazione Oltreoceano, prevista stabile al 4,2%. In calendario nella mattinata un video-intervento della presidente della Bce Christine Lagarde a un evento in corso a Marsiglia (Francia). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse europee stabili nonostante aumento Pil Eurozona, attesa per Musk-Trump

