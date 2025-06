borse di studio gara di solidarietà in quattro mesi raccolti 100mila euro

In soli quattro mesi, la gara di solidarietà ha raccolto 100mila euro, trasformando speranze in azioni concrete. Il progetto "World House: Giovani Costruttori di Pace", promosso dall’associazione Rondine con il supporto di Intesa Sanpaolo e Cesvi, ha dato vita a un percorso straordinario: otto giovani provenienti da zone di guerra sono diventati autentici ambasciatori di pace, dimostrando che la solidarietà può davvero cambiare il mondo.

Si è concluso con successo il progetto " World House: Giovani Costruttori di Pace ", promosso dall’associazione Rondine e sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il programma Formula, in collaborazione con Cesvi. Un’iniziativa che ha permesso a otto giovani provenienti da contesti di guerra e post-conflitto di diventare ambasciatori di pace. Selezionato da Intesa Sanpaolo all’interno della divisione banca dei territori guidata da Stefano Barrese, il progetto è stato finanziato grazie alla campagna di crowdfunding sulla piattaforma For Funding, dove in quattro mesi sono stati raccolti oltre 100mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it