Borse asiatiche caute dopo telefonata Trump-Xi attesa per dati Usa

Le borse asiatiche mostrano un atteggiamento cauto dopo la telefonata tra Trump e Xi, con gli investitori in attesa dei dati sul lavoro statunitense previsti nel pomeriggio. I mercati si muovono in modo sparso: Tokyo guadagna, mentre Hong Kong e Shanghai registrano leggere flessioni. La giornata resta incerta, alimentata dall’incognita di come queste dinamiche influenzeranno gli scenari globali. Resta da vedere se i numeri USA daranno nuova direzione alle sorti degli investimenti.

Si sono mosse in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico, dove ha prevalso la cautela all'indomani della telefonata tra il presidente Usa Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping. Un clima di attesa che riguarda anche i dati Usa sul lavoro attesi nel pomeriggio. Tokyo ha guadagnato lo 0,5%, Taiwan ha ceduto lo 0,06% e Sidney lo 0,27%. Chiuse Seul e Singapore per festività , ancora aperte invece Hong Kong (-0,27%), Shanghai (-0,04%) e Mumbai (+1,04%). In calo i future sull'Europa, dopo il calo oltre le stime della produzione industriale tedesca in aprile, scesa dell'1,4% e in attesa del Pil e delle vendite al dettaglio dell'Eurozona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse asiatiche caute dopo telefonata Trump-Xi, attesa per dati Usa

