Borse Asia-Pacifico caute dopo telefonata Trump-Xi e in attesa dati Usa

Le borse Asia-Pacifico si muovono con cautela dopo la telefonata tra Trump e Xi Jinping, in attesa dei dati sul lavoro statunitensi previsti nel pomeriggio. Mentre Tokyo cresce dello 0,5%, altre piazze mostrano segni di incertezza, riflettendo il clima di attesa e le tensioni geopolitiche. In questo scenario, gli investitori restano vigili, pronti a reagire alle prossime novità economiche e politiche che potrebbero influenzare le sorti dei mercati globali. La volatilità è ancora all’orizzonte.

Si sono mosse in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico, dove ha prevalso la cautela all'indomani della telefonata tra il presidente Usa Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping. Un clima di attesa che riguarda anche i dati Usa sul lavoro attesi nel pomeriggio. Tokyo ha guadagnato lo 0,5%, Taiwan ha ceduto lo 0,06% e Sidney lo 0,27%. Chiuse Seul e Singapore per festivitĂ , ancora aperte invece Hong Kong (-0,27%), Shanghai (-0,04%) e Mumbai (+1,04%). In calo i future sull'Europa, dopo il calo oltre le stime della produzione industriale tedesca in aprile, scesa dell'1,4% e in attesa del Pil e delle vendite al dettaglio dell'Eurozona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse Asia-Pacifico caute dopo telefonata Trump-Xi e in attesa dati Usa

