BOOM! Taglie-Rai | Marzullo Strabioli Setta Costamagna Zanchini verso la cancellazione

La Rai si prepara a una rivoluzione nei palinsesti autunnali, con un taglio di 25 milioni di euro che colpirà soprattutto le terze serate. Tra programmi iconici come Gigi Marzullo con Sottovoce e Monica Setta con Generazione Z, si delineano cambiamenti significativi per il futuro della televisione pubblica. Quali saranno le ripercussioni su produzione e audience? È il momento di scoprire cosa attende il pubblico e i volti storici della Rai.

Un taglio di circa 25 milioni di euro per i prossimi palinsesti autunnali della Rai. A farne le spese saranno principalmente le terze serate. Un addio (o un arrivederci), dunque, a Gigi Marzullo con Sottovoce (Rai 1, terza serata del lunedì-giovedì), Cinematografo (Rai 1, terza serata del venerdì), Applausi (Rai 1, terza serata del sabato), Milleunlibro (Rai 1, terza serata della domenica); a Monica Setta e alla strampalata Generazione Z (Rai 2, terza serata del giovedì) ma non a Storie di Donne al Bivio che è in seconda serata; a Luisella Costamagna e al suo rigido Tango (Rai 2, terza serata del venerdì). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it