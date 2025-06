Boom Inter triplo colpo per Chivu | Marotta pronto a scatenarsi

L’Inter si prepara a un mercato sfavillante con un triplo colpo che potrebbe ridisegnare le sorti della squadra. Marotta, deciso e strategico, ha già i nomi in mente e lavora senza sosta per rinforzare la rosa, puntando su giocatori di qualità e carisma. La firma di Cristian Chivu rappresenta solo l’inizio di una rivoluzione che promette emozioni e successi. La società nerazzurra è pronta a scatenarsi: il futuro è già scritto.

L’Inter pronta a piazzare subito 3 colpi in entrata. Il presidente Marotta ha le idee chiare: ecco i giocatori nel mirino nerazzurro. Salutato Simone Inzaghi, l’Inter è pronta a ripartire insieme a Cristian Chivu. La firma sul biennale da 2.5 milioni all’anno è attesa a breve, con il tecnico che dirigerà il suo primo allenamento nerazzurro nella giornata di lunedì. La dirigenza, dal canto suo, nel fine settimana lavorerà allo scopo di provare a sfruttare la finestra di mercato che precede il debutto nel Mondiale per Club e regalare così al 44enne rumeno qualche rinforzo prima della partenza per gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Tvplay.it