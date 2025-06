BOOM! Gabriele Corsi e Riccardo Rossi in corsa per Boss in Incognito

Il mondo dello spettacolo è in fermento: con Max Giusti che sbarca su Mediaset, la Rai si prepara a rinnovare i suoi volti di punta. Tra le possibili new entry di Boss in Incognito ci sono Gabriele Corsi e Riccardo Rossi, pronti a portare nuova energia al celebre programma. Chi tra loro avrà l’onore di condurre l’11ª stagione? La risposta si fa più vicina, e il pubblico aspetta con trepidazione.

Con il passaggio di Max Giusti in esclusiva a Mediaset, in Rai si sta decidendo come e soprattutto con chi sostituire il conduttore romano, che era tra i volti di Rai 2. Il primo nodo da sciogliere riguarda Boss in Incognito, programma confermato nei palinsesti della prossima stagione. Davide Maggio è in grado di anticiparvi in anteprima che in lizza per il docureality ci sono Gabriele Corsi e Riccardo Rossi. La scelta su chi guiderà l’11° edizione di Boss in Incognito potrebbe dunque ricadere su uno dei due. Entrambi, almeno sulla carta, ci sembrano adatti al format. Rossi ha forse meno esperienza di conduzione e soprattutto di prima serata, ma in un programma del genere potrebbe ugualmente funzionare; Corsi, invece, ha dalla sua maggiore dimestichezza, anche perché Boss in Incognito lo ha già condotto nel 2018, prima dell’arrivo di Giusti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it