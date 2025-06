Bonus nidi gratis Bando regionale per 5 strutture

Se sei alla ricerca di un aiuto concreto per l’educazione dei tuoi piccoli, questa è l’occasione che fa per te! Grazie al bando regionale “Giovanisì”, cinque strutture capannoresi offrono nidi gratis a famiglie con ISEE fino a 40.000 euro. Un’opportunità unica per garantire ai bambini un ambiente familiare e sicuro. Scopri come accedere a questo sostegno e assicurare un futuro più sereno ai tuoi figli.

Isee ad un massimo di 40 mila euro e cinque strutture capannoresi che ospitano i bambini in un contesto domiciliare, in cui poter avere il contributo in seguito all’apertura del bando regionale "Giovanisì", Nidi gratis. Si tratta di "Sebastiano Galli" di Toringo, comunale e gli altri privati accreditati: Nido "Cosimo Isola", via della Rimembranza, 30 Marlia; "Il Grillo Parlante", via Guido Rossa; "Angelo Custode", via della Chiesa, 74 Tassignano; "Naturalmente Bimbi" Spazio zero sei anni, via di Tiglio 655, Pieve di Compito. Lo sconto sarà applicato sulle tariffe e sulle rette per l’importo che supera la quota rimborsabile da Inps (Bonus Inps) fino ad un massimo di 800 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bonus nidi gratis. Bando regionale per 5 strutture

In questa notizia si parla di: Nidi Gratis Bando Regionale

Nidi gratis, Giani: “Aumento soglia Isee per coprire il 60 per cento delle famiglie” - Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, annuncia un aumento della soglia ISEE per l'accesso gratuito agli asili nido, passando da 35.

Nidi Gratis 2025-26: sale a 40.000 la soglia ISEE per accedere! Contributo mensile fino a 527€. Scopri il bando promosso da Regione Toscana - Giovanisì. Scadenza: 26/6 ore 18 https://bit.ly/43rc7gy Partecipa alla discussione

Nidi Gratis 2025-2026, approvato il nuovo bando Partecipa alla discussione

Bonus nidi gratis. Bando regionale per 5 strutture - Isee ad un massimo di 40 mila euro e cinque strutture capannoresi che ospitano i bambini in un contesto domiciliare, in cui poter avere il contributo in seguito all’apertura del bando regionale "Giova ... Scrive msn.com

Bando ‘Nidi Gratis’, a Capannori sono cinque le scuole materne per le quali si potrà richiedere - Il contributo è rivolto alle famiglie con un massimale Isee di 40mila euro. Domande fino alle 18 di giovedì 26 giugno ... Da luccaindiretta.it

Nidi Gratis 2025-2026, approvato il nuovo bando - Approvato il nuovo bando NIDI GRATIS per le famiglie (con D.D. n. 11125 del 23.05.2025 – allegato B) per l’anno educativo 2025-2026 con cui la Regione Toscana garantisce un contributo alle famiglie ... Si legge su livornopress.it

Nidi gratis, assessore Piani: da oggi possibile fare domanda per bando Regione Lombardia