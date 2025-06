Bonus facciate quattro imprenditori edili denunciati | frode da oltre 2 milioni

Un’immobiliare frode che mette in luce le insidie del sistema e la vigilanza delle forze dell’ordine. La Guardia di Finanza di Treviso ha smascherato un’impresa edile che, tramite pratiche illecite, ha ottenuto oltre 2 milioni di euro di crediti d’imposta dal bonus facciate. Quattro imprenditori sono stati denunciati, sollevando importanti questioni sulla tutela della legalità nel settore delle costruzioni e la necessità di controlli più stringenti.

Importante indagine messa a segno dalla Guardia di finanza di Treviso che in questi giorni ha scoperto un’impresa edile con sede nella Marca, accusata di aver illecitamente ottenuto crediti d’imposta per 2,2 milioni di euro, derivanti dal "bonus facciate", l'agevolazione introdotta dalla legge di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Bonus facciate, quattro imprenditori edili denunciati: frode da oltre 2 milioni

In questa notizia si parla di: Bonus Facciate Milioni Quattro

Maxi-frode sul “Bonus facciate”, sequestri per 11 milioni di euro: chi sono i tre indagati - La Guardia di Finanza di Prato ha scoperto un presunto sistema fraudolento che ha portato al sequestro di 11 milioni di euro, con tre indagati accusati di creare e commercializzare crediti d’imposta fittizi legati al “Bonus facciate”.

Frode di 2,2 milioni di euro per bonus facciate, 4 denunciati - La guardia di Finanza di Treviso ha denunciato quattro imprenditori edili per aver illecitamente ottenuto crediti d'imposta per 2,2 milioni di euro, derivanti dall'agevolazione fiscale per "bonus facc ... Lo riporta msn.com

Bonus facciate, quattro imprenditori edili denunciati: frode da oltre 2 milioni - 2 milioni di euro, derivanti dal "bonus facciate", l'agevolazione introdotta dalla legge di bilancio 2020 che permetteva di accedere a una detrazione fiscale del 50% per lavori di ristrutturazione all ... Da udinetoday.it

Quattro imprese edili denunciate a treviso per falso bonus facciate da 2,2 milioni di euro - La guardia di finanza di Treviso scopre una frode da 2,2 milioni legata al bonus facciate, denunciando quattro imprenditori edili e indagando su falsi lavori e uso illecito di dati personali in divers ... Da gaeta.it

TRUFFA DEL BONUS FACCIATE DA OLTRE 200 MILIONI DI EURO: QUATTRO INDAGATI | 18/02/2023