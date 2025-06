BONIFICO EXTRA INPS | 350€ a giugno per questa categoria di persone | Arriva in automatico e ti salva l’estate

Se sei tra coloro che ogni mese lottano per arrivare a fine mese, questa notizia ti farà sorridere: il 3 giugno 2025, insieme alla pensione, riceverai automaticamente un bonus di 350 euro, un aiuto concreto per affrontare l’estate con più serenità. Questo bonus extra INPS rappresenta un piccolo ma importante sollievo economico, dedicato alle categorie più fragili, e arriva per renderti la vita più semplice.

Arriva un bonus dedicato a una delle categorie più fragili che spesso non arrivano a fine mese, così potranno farsi le vacanze. Giugno 2025 porta con sé una notizia positiva per molti pensionati. Il giorno 3, insieme all'accredito della pensione mensile, un gruppo specifico di beneficiari riceverà un contributo straordinario di 350 euro. Si tratta di una misura una tantum, pensata per offrire un sollievo economico immediato alle persone in condizioni di maggiore fragilità economica, in un periodo storico segnato da rincari e difficoltà nel far quadrare i conti. Il bonus non sarà destinato a tutti i pensionati, ma soltanto a coloro che rispettano criteri molto precisi.

