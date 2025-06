Bonifiche il bilancio è ok E dividendi per 20 milioni

La crescita registrata da B.F. nel 2024 è stata davvero notevole: un aumento del valore della produzione e un EBITDA in forte progresso, che si traduce in un dividendo di ben 20 milioni di euro distribuito agli azionisti. Questi risultati consolidano la solidità e le prospettive di sviluppo della società, confermando la sua posizione di leadership nel settore e la capacità di creare valore per gli investitori.

L'assemblea ordinaria degli azionisti di B.F. ha approvato il bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2024. E' stata approvata la distribuzione di un dividendo di 0,076 euro per azione pari a complessivi 19,9 milioni. Il valore della produzione consolidato è passato da 1.387 milioni nel 2023 a 1.505 milioni nel 2024. L' Ebitda consolidato è passato da 75 milioni di euro nel 2023 a 100 milioni di euro nel 2024. "La crescita registrata – spiega l'azienda – è imputabile, oltre che all'ampliamento dell'area di consolidamento, agli effetti di integrazione con le società partecipate". Nominato anche il nuovo Consiglio di amministrazione per il triennio 2025-2027 e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, con Federico Vecchioni, Rossella Locatelli, Gianluca Lelli, Barbara Saltamartini, Sara Zanotelli, Luigi Ciarrocchi, Gabriella Fantolino, Carlo Boni Brivio, Riccardo Bovino, Giuseppe Andreano, Maria Teresa Bianchi: a tal proposito, l'Assemblea ha deliberato di approvare un emolumento pari a complessivi Euro 330.

