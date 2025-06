Boniface Juventus decisione presa | l’attaccante lascia il Bayer Leverkusen? Importanti novità in vista dell’estate Cosa filtra sul suo futuro

Victor Boniface, giovane talento in forza al Bayer Leverkusen, potrebbe presto cambiare maglia. La decisione di lasciare i tedeschi pare ormai irrevocabile, con importanti novità in vista dell’estate che stanno già agitano il mercato. Secondo fonti affidabili come Fabrizio Romano, un’interessante offerta potrebbe favorire la separazione, aprendo un nuovo capitolo per l’attaccante nigeriano e anche per la Juventus, sempre alla ricerca di rinforzi di qualità. Ma cosa filtra sul suo futuro?

Boniface Juventus, decisione già presa: lascia il Leverkusen? Novità importanti in vista della prossima stagione. Che cosa filtra sull’attaccante. Come riportato da Fabrizio Romano, Victor Boniface ed il Bayer Leverkusen potrebbero separarsi quest’estate con una proposta interessante per entrambe le parti. Dopo il mancato trasferimento in Arabia Saudita nello scorso gennaio, sul mercato si sono aperte nuove opzioni e Boniface potrebbe ora lasciare il club. Negli scorsi mesi il centravanti è stato accostato anche al mercato Juventus. Staremo a vedere. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boniface Juventus, decisione presa: l’attaccante lascia il Bayer Leverkusen? Importanti novità in vista dell’estate. Cosa filtra sul suo futuro

In questa notizia si parla di: Leverkusen Boniface Juventus Decisione

Boniface, ecco il prezzo - Il Bayer Leverkusen ha preso una decisione fondamentale per quanto riguarda il futuro di Victor Boniface. Il club tedesco è disposto a negoziare la partenza dell'attaccante nigeriano la prossima ... Segnala tuttojuve.com

Boniface piace a Giuntoli, vuole portarlo alla Juventus a giugno. La richiesta del Leverkusen - Riemerge il nome di Victor Boniface (22 anni) in ottica Juventus. Ne scrive l'edizione ... assist in questo avvio di campionato con il Bayer Leverkusen e le Aspirine lo valutano circa 40 milioni ... Come scrive tuttomercatoweb.com

La Juventus continua a seguire Boniface: possibile offerta al Leverkusen per il nigeriano - La Juventus sarebbe al lavoro per rinforzare ... dalla società bianconera è quello di Viktor Boniface, punta classe 2000 del Bayer Leverkusen condizionato nella sua giovane carriera ... Secondo it.blastingnews.com

Boni’s signature move