Il dramma delle vittime innocenti in Ucraina continua a crescere, testimoniando il terribile costo della guerra. Con 632 bambini uccisi dal febbraio 2022, questi numeri rappresentano più di semplici dati: sono storie di vite spezzate e speranze perdute. Nella notte tra mercoledì e ieri, un altro attacco di droni ha colpito Pryluky, lasciando dietro di sé dolore e distruzione. È un richiamo urgente alla pace e alla fine di questa sofferenza infinita.

Seicentotrentadue. Non è un numero qualunque, ma il numero dei bambini uccisi in Ucraina dopo l’invasione da parte della Russia dal febbraio 2022 a oggi. Un dato drammatico, non l’unico purtroppo, che è stato raggiunto nella notte tra mercoledì e ieri, quando un raid di droni ha colpito la città di Pryluky, nell’oblast di?ernihiv. L’operazione, che ha riguardato alcune zone residenziali, è costata la vita a cinque persone, come ha reso noto il capo del pronto soccorso regionale, Vyacheslav Chaus. Tra queste, c’è anche un bambino di un anno, il 632esimo – appunto – dall’inizio dell’invasione. E mentre prosegue il dialogo tra il presidente russo, Vladimir Putin, e quello americano, Donald Trump, continuano gli attacchi di Mosca in un’Ucraina sempre più martoriata da un conflitto che ormai dura da oltre tre anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bombe russe sull’Ucraina. Ucciso bimbo di un anno. Le piccole vittime sono 632

