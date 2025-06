Bologna Portici Festival Musica moda incontri E l’omaggio a Osti

Il Bologna Portici Festival trasforma i suggestivi portici della città in un palcoscenico di musica, moda e incontri culturali, celebrando il patrimonio Unesco che li protegge. Dalla storia dei grandi sindaci alla passione per il calcio con i 100 anni dello scudetto del Bologna, fino ai segreti della Certosa, il festival offre eventi gratuiti fino all’8 giugno, coinvolgendo residenti e visitatori in un viaggio tra tradizione, innovazione e identità. Non perdere l’occasione di vivere questa vibrante festa cittadina!

Musica, moda, incontri con la storia dei grandi sindaci e la cultura dialettale, i 100 anni dello scudetto del Bologna e i segreti della Certosa, il cimitero monumentale all’ombra delle Due Torri: sono tanti gli ingredienti che definiscono l’omaggio ai Portici Patrimonio Unesco, da parte della sua città che da tre anni li celebra con il Bologna Portici Festival. Fino all’8 giugno saranno tanti gli appuntamenti gratuiti che animeranno alcuni tratti dei 62 km di portici che si snodano lungo la città di Bologna, rendendola unica e Palazzo Pepoli, ovvero la sede del Museo della Storia, che sarà il centro del programma, divenendo luogo deputato a una mostra che sta già facendo parlare molto e che si apre proprio oggi con una preview su prenotazione, e poi da domani aperta liberamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bologna Portici Festival. Musica, moda, incontri. E l’omaggio a Osti

In questa notizia si parla di: Bologna Portici Festival Musica

Bologna Portici Festival: per l'inaugurazione si alza una mongolfiera luminosa - Il Bologna Portici Festival sta per decollare! Mercoledì 4 giugno, una mongolfiera luminosa nel cielo della Certosa darà il via a questa festa urbana che celebra i portici, Patrimonio UNESCO.

Bologna Portici Festival. Musica, moda, incontri. E l’omaggio a Osti - Musica, moda, incontri con la storia dei grandi sindaci e la cultura dialettale, i 100 anni dello scudetto del ... Riporta msn.com

Bologna Portici Festival 2025: programma, eventi e ospiti speciali - Dal 4 all'8 giugno tanti appuntamenti per andare alla scoperta della città e per conoscere la tradizione bolognese, in omaggio ai 62 chilometri di storico patrimonio architettonico ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Portici, Turbo, Màs: Bologna a giugno è la città dei festival - BOLOGNA – Con l’avvio di giugno è tempo di festival. Ed è con quello dedicato ai portici patrimonio Unesco che, da tre anni a questa parte, inizia simbolicamente l’estate del comune di Bologna. È “Ins ... Scrive bologna.repubblica.it

Carpani e Gruppo emiliano al Bologna Portici Festival (1)