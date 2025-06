Bologna ladro sorpreso dalle telecamere | anziani salvati dalla Polizia poi il gesto che commuove tutti

A Bologna, un tentato furto si trasforma in un atto di coraggio e gratitudine: la polizia sorprende il ladro grazie alle telecamere, salvando anziani vulnerabili. In segno di riconoscenza, una cittadina ha scritto loro una toccante lettera accompagnata da dolci, dimostrando come piccoli gesti possano fare la differenza e unire una comunità. Un esempio che scalda il cuore e rinnova la fiducia nel nostro senso civico.

A Bologna, un tentativo di furto è stato sventato dalla polizia. Una cittadina ha ringraziato gli agenti con una lettera e dolci.

