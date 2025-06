Bologna in aumento le violenze di genere | le donne denunciano di più

A Bologna, il fenomeno delle violenze di genere sta preoccupando sempre di più: le donne denunciano con coraggio, segnando un aumento significativo dei casi dal maggio 2024 al maggio 2025. Questo incremento evidenzia non solo la crescente consapevolezza, ma anche l’urgenza di un impegno collettivo per contrastare questa triste realtà. È arrivato il momento di agire e di sostenere chi si trova in difficoltà, affinché nessuno sia lasciato solo.

Una attività che nel periodo che va dal maggio del 2024 al maggio del 2025 ha visto un aumento molto consistente dei reati legati alla violenza di genere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bologna, in aumento le violenze di genere: “le donne denunciano di più”

Mille codici rossi in più in un anno. E violenze sessuali in aumento. Carabinieri in campo per le donne - La violenza di genere resta la prima emergenza di Bologna. Lo dicono i numeri delle denunce per violenza sessuale presentate ai carabinieri: in questi primi cinque mesi del 2025 risultano il 19% in pi ... Da msn.com

Violenza di genere Aggressioni in aumento Gli ammonimenti cresciuti del 70% - Nella classifica della sicurezza stilata dal ministero dell’Interno, Bologna è la seconda provincia ... Gli ammonimenti per violenza di genere eseguiti dalla Questura sono stati il 70% in ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Bologna, in aumento i reati: è ancora allarme rosso per le violenze sulle donne - Bologna resta infatti al secondo posto per le violenze sessuali. Se nel 2022 ne erano state rilevate 219, l’anno scorso se ne son contate 222. Un aumento, seppur minimo, inquietante, se si ... Segnala bologna.repubblica.it

