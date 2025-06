Bolivia il governo accusa Evo Morales di terrorismo | scontri tra polizia e sostenitori

Nel cuore della Bolivia, le tensioni esplodono tra sostenitori di Evo Morales e il governo, che lo accusa di terrorismo e ostruzionismo elettorale. La crisi si infittisce con scontri tra polizia e manifestanti, mentre l’ex presidente respinge tutte le accuse, denunciando un tentativo di manipolazione. Un caso che mette in discussione la stabilità democratica del paese e rischia di aprire una ferita profonda nel tessuto politico boliviano.

Il governo boliviano ha presentato un’accusa penale contro l’ex presidente Evo Morales per terrorismo e per aver ostacolato le elezioni. Da giorni i sostenitori di Morales protestano per le strade di La Paz contro la sua esclusione dal prossimo appuntamento elettorale. L’accusa si basa su una registrazione audio attribuita all’ex presidente. L’ex presidente ha negato tutte le accuse sui social media e ha affermato che l’audio è falso. Morales, che ha governato il Paese andino per quasi 14 anni dal 2006 al 2019, ha insistito per ottenere il riconoscimento della sua candidatura nonostante una sentenza costituzionale che gli impedisce di candidarsi alla rielezione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bolivia, il governo accusa Evo Morales di terrorismo: scontri tra polizia e sostenitori

