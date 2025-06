Bocce nelle case di riposo per un invecchiamento attivo | anziani e giovani insieme grazie al progetto di Ats Insubria

Immaginate un mondo in cui anziani e giovani si incontrano, condividendo momenti di divertimento e salute attraverso il gioco delle bocce. Il progetto “Sport per tutti” di Ats Insubria trasforma questa visione in realtà , promuovendo l’invecchiamento attivo e l’inclusione sociale nelle case di riposo delle province di Como e Varese. Un'idea brillante che dimostra come lo sport possa unire generazioni e migliorare la qualità di vita di tutti.

Lo sport come strumento di salute e inclusione sociale: è questa la filosofia alla base del progetto “Sport per tutti”, promosso da Ats Insubria in collaborazione con Regione Lombardia e la Federazione italiana bocce (Fib). L’iniziativa ha preso piede in 20 Rsa tra le province di Como e Varese. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Bocce nelle case di riposo per un invecchiamento attivo: anziani e giovani insieme grazie al progetto di Ats Insubria

In questa notizia si parla di: Bocce Progetto Case Riposo

Bocce nelle case di riposo per un invecchiamento attivo: anziani e giovani insieme grazie al progetto di Ats Insubria - Lo sport come strumento di salute e inclusione sociale: è questa la filosofia alla base del progetto “Sport per tutti”, promosso da Ats Insubria in collaborazione con Regione Lombardia e la Federazion ... Scrive quicomo.it

Il gioco delle bocce nelle Rsa, presentato il progetto "Invecchiamento attivo" - Chi tra gli ospiti delle 36 case di riposo coinvolte sarà in grado ... La Federazione italiana bocce, tramite la Regione, ha individuato le Ats disponibili ad attuare il progetto, quella di Bergamo e ... Lo riporta primatreviglio.it

Olimpiadi della terza età. Bocce, basket e sorrisi nonni atleti della casa di riposo - Parigi è alle porte, sale la febbre da Olimpiadi e nella casa di riposo Emeis-San Felice a Segrate i nonni hanno voluto diventare protagonisti e vestire direttamente la maglia azzurra. Si legge su ilgiorno.it

casa di riposo Rueglio - es. con bocce Anima&Azione es 3b