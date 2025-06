Bobby Madley funzionario della Premier League ammette di essere odia var

Il mondo del calcio è in fermento: Bobby Madley, arbitro di Premier League, ha ufficialmente dichiarato il suo odio per il VAR, evidenziando come questa tecnologia possa impoverire l’emozione del gioco. Le sue parole, pronunciate al Cheltenham Science Festival, hanno acceso un dibattito acceso tra tifosi, appassionati e addetti ai lavori, che si chiedono se il VAR stia davvero migliorando o rovinando il fascino del calcio. Ma cosa si nasconde dietro questa presa di posizione?

2025-06-05 18:15:00 Il web non parla d’altro: L’arbitro Bobby Madley ha espresso apertamente il suo odio per l’uso di var, sostenendo che spoglia il calcio del suo nucleo emotivo. Parlando di recente al Cheltenham Science Festival, Madley, che attualmente officia nella Lega di Football English e funge anche da quarto funzionario nelle partite della Premier League, ha condiviso le sue opinioni sia da un arbitro che dalla prospettiva di un fan. “Come fan, odialo, odialo. Adoro il campionato, Love League One – sono ancora un fan”, ha detto Madley. “Adoro League One perché segnali un goal, guardi l’arbitro, guardi l’assistente, non ha messo la sua bandiera, è un goal. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: Madley Bobby Funzionario Premier

Premier League referee Anthony Taylor talks about his career ?