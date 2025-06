Blue economy approvato il testo del Piano dei porti del Lazio

apre finalmente a un futuro più sostenibile e dinamico, puntando sulla Blue Economy come motore di crescita e innovazione. Con questo passo fondamentale, il Lazio si dota di uno strumento strategico che valorizza le proprie risorse marittime e rafforza la competitività delle sue infrastrutture portuali, aprendo nuove opportunità per imprese e comunità locali. È l'inizio di un nuovo capitolo di sviluppo economico e ambientale che promette di trasformare la regione in un polo di eccellenza nel settore marittimo.

La VI Commissione consiliare permanente "Lavori pubblici, Infrastrutture, Mobilità, Trasporti", ha approvato all'unanimità il testo del Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale. "Siamo giunti alla fase finale del lungo iter di approvazione di uno strumento di fondamentale importanza per lo sviluppo delle nostre coste che vedrà la propria definizione con la prossima approvazione in aula. Dopo circa 28 anni, infatti, la Regione Lazio si doterà di uno strumento di pianificazione moderno e coerente con la conformazione delle nostre coste, tutelandone in particolare modo gli aspetti ambientali», ha dichiarato l'assessore alle Politiche abitative, alle Politiche del Mare e Protezione Civile del Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

