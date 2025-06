Blocco sulla funicolare di Montevergine | scolaresca intrappolata per quindici minuti

Un imprevisto improvviso ha trasformato una giornata di pellegrinaggio in un momento di tensione: la funicolare di Montevergine si è bloccata, intrappolando una scolaresca per quindici minuti sotto gli occhi preoccupati di insegnanti e genitori. Attimi di paura e solidarietà si sono susseguiti, dimostrando ancora una volta come la comunità possa affrontare con coraggio le sfide inaspettate. La sicurezza resta la priorità, e l’intervento rapido ha evitato conseguenze gravi.

Attimi di forte tensione, questa mattina poco dopo le 11, sulla funicolare che collega Mercogliano al Santuario di Montevergine. Una cabina, con a bordo una trentina di persone — tra cui venti alunni delle classi 1C e 2A dell’istituto comprensivo “Guido Dorso” di Mercogliano e due insegnanti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Blocco sulla funicolare di Montevergine: scolaresca intrappolata per quindici minuti

In questa notizia si parla di: Funicolare Montevergine Blocco Scolaresca

Funicolare di Montevergine: al via l’orario estivo dal 1° giugno - Dal 1° giugno 2025, la Funicolare di Montevergine riprende l’orario estivo, offrendo un servizio ancora più comodo e affidabile ai visitatori.

Funicolare resta bloccata e poi riparte, paura e lacrime per una scolaresca di Mercogliano - La gioia di una gita di fine anno scolastico si è trasformata in un incubo per alcuni alunni dell’istituto comprensivo di Mercogliano Guido Dorso. Gli studenti della 1C e 2 A ... Lo riporta corriereirpinia.it

in tilt la funicolare di Montevergine - MERCOGLIANO - I fulmini bloccano la funicolare di Montevergine ferma per un guasto tecnico alla cabina elettrica: l'impianto potrebbe rientrare in funzione già in giornata. Il forte temporale di ... Si legge su ilmattino.it

taglio del nastro il 25 giugno - Napoli - Dopo anni di blocco, la funicolare di Montevergine, come già è avvenuto per il Faito, da sabato tornerà a funzionare. «Cifre da record per il primo mese di attività, Funivia del ... Riporta ilmattino.it