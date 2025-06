blitz nella striscia i corpi di due ostaggi tornano in israele

In un'operazione audace e rischiosa, le forze speciali israeliane hanno condotto un blitz nella Striscia di Gaza, recuperando i corpi di due ostaggi israeliani uccisi da Hamas. Mercoledì, nel cuore di Khan Yunis, sono stati ritrovati Gad Haggai e Judith Weinstein, scomparsi dal kibbutz di Nir Oz il 7 ottobre. Questo gesto simbolico segna un passo importante nel difficile percorso di riconciliazione e giustizia.

Con un'operazione spericolata condotta mercoledì dalle forze speciali israeliane in un'area di Khan Yunis, nel sud della Striscia, dove erano in corso combattimenti, sono stati recuperati i resti di due anziani israeliani uccisi il 7 ottobre da Hamas e poi portati a Gaza. Quel giorno, come tutte le mattine, Gad Haggai e Judith Weinstein erano entrati nei campi del kibbutz di Nir Oz per una passeggiata, per essere poi sopraffatti nella fase iniziale della cosiddetta 'Operazione Alluvione al-Aqsa' dai miliziani di un piccolo gruppo islamico, 'Ketaeb Mujaheddin': lo stesso che prelevò ed uccise Shiri Bibas con i due figlioletti Ariel e Kfir.