Blitz degli studenti a piazza del Popolo scritta gigante per i referendum dell’8 e 9 giugno | “Vota 5 Sì”

Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 giugno, Piazza del Popolo si è tinta di azzurro grazie a una scritta gigante che invita i cittadini a votare “5 sì” per i referendum dell’8 e 9 giugno. L’azione degli studenti liceli e universitari del Comitato Studenti per i 5 sì del Lazio ha catturato l’attenzione, sottolineando l’importanza di partecipare attivamente alla democrazia. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa mobilitazione coinvolgente.

La scritta è apparsa nella notte a piazza del Popolo tra giovedì 5 e venerdì 6 giugno. A organizzare l'iniziativa gli studenti liceli e universitari del comitato studenti per i 5 sì del Lazio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Studenti Piazza Popolo Scritta

