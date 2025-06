Blitz antidroga smantellata rete di spaccio tra Foggiano e Barese | in manette 11 indagati

Un colpo decisivo alla criminalità organizzata nel cuore del Sud Italia: questa mattina, il blitz antidroga condotto dal Commissariato di San Severo ha smantellato una rete di spaccio tra Foggiano e Barese, portando in manette 11 persone. Le indagini hanno svelato un vasto traffico di droga con ramificazioni nelle comunità locali. Questa operazione rappresenta un passo importante nella lotta alla criminalità, ma la battaglia è ancora lunga.

Le indagini, condotte dal Commissariato di polizia di San Severo, avrebbero permesso di scoprire un vasto smercio di droga tra alcuni Comuni del Foggiano, con ramificazioni anche nella provincia di Bari. Questa mattina gli agenti di polizia, coordinati dalla Procura di Foggia, hanno dato.

