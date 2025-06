Black Panther 3 il regista conferma di avere scritto un ruolo per Denzel Washington

Il mondo del cinema è in fermento: il regista di Black Panther 3 ha ufficialmente confermato di aver scritto un ruolo per Denzel Washington, che ha già espresso il suo interesse. Questa combinazione promette una nuova avventura epica e ricca di talento. Resta sintonizzato, perché il sequel si preannuncia come uno dei più attesi degli ultimi tempi!

Denzel Washington ha già suggerito il suo interesse nei confronti di Black Panther 3 e il regista ha confermato di averne parlato. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Black Panther 3, il regista conferma di avere scritto un ruolo per Denzel Washington

