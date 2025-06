Black Panther 3 Denzel Washington sarà protagonista | per Ryan Coogler è il più grande attore vivente

Il mondo del cinema sta vivendo un’anticipazione senza precedenti: Denzel Washington, due volte premio Oscar e leggenda vivente, sarà protagonista di Black Panther 3 sotto la direzione di Ryan Coogler. Durante il podcast 7PM in Brooklyn, il regista ha rivelato che lavorare con questa icona era uno dei suoi sogni più grandi, e ora si realizza. La saga Marvel si prepara a sorprenderci ancora, e questa collaborazione promette emozioni indimenticabili.

