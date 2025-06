Black out generale nelle strade di Sant’Isidoro | da una settimana residenti al buio

Da una settimana, le strade di Sant’Isidoro sono avvolte dall’oscurità, lasciando residenti e villeggianti senza luce e con il timore di rischi e disagi. La mancanza di illuminazione nelle vie interne della marina, già segnalata più volte, sta creando un clima di preoccupazione crescente tra chi vive e frequenta questa incantevole località. È ora di trovare una soluzione concreta per restituire sicurezza e tranquillità a questa splendida zona rivierasca.

SANT'ISIDORO (Nardò) - Una reiterata segnalazione arriva ad alcuni residenti e villeggianti della marina di Sant'Isidoro che si dicono preoccupati per una situazione che vede molte strade interne della località rivierasca essere completamente al buio, nelle ore serali e notturne, già dalla fine.

