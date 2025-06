Biogem Musica il concerto del violoncellista Luigi Piovano

Preparati a un viaggio musicale straordinario: lunedì 9 giugno alle 19:00, nell'Aula Magna 'Emanuele' dell'Istituto irpino, il violoncellista Luigi Piovano porta in scena un concerto dedicato alla sublime musica di Johann Sebastian Bach. Dopo tre affascinanti serate con il pianoforte, questa volta il violoncello sarà protagonista assoluto, regalando emozioni intense e interpretazioni indimenticabili. Non perdere questa occasione per lasciarti coinvolgere dalla magia delle note.

Il concerto, in programma lunedì 9 giugno, alle 19:00, nell'Aula Magna 'Emanuele' dell'Istituto irpino, mette il violoncello al centro della rassegna musicale dopo tre appuntamenti con 'sua maestà' il pianoforte. Protagonista della serata sarà Johann Sebastian Bach nell'interpretazione di Luigi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Biogem Musica, il concerto del violoncellista Luigi Piovano

In questa notizia si parla di: Concerto Luigi Biogem Musica

Maggio Musicale, il concerto ‘In riva all'Arno’ dedicato al compositore Luigi Gordigiani - Firenze, 12 maggio 2025 – Il Maggio Aperto prosegue le sue emozionanti iniziative, parte integrante del Festival del Maggio, avvicinandoci all'estate teatrale.

Biogem Musica ospita il grande violoncellista Luigi Piovano - Il concerto, in programma lunedì 9 giugno, alle 19:00, nell'Aula Magna 'Emanuele' dell'Istituto irpino, mette il violoncello al centro della rassegna musicale dopo tre appuntamenti con 'sua maestà' il ... Come scrive tusinatinitaly.it

Orazio Maione celebra la musica napoletana a Biogem - Orazio Maione celebra la grande musica napoletana a Biogem. Il pianista partenopeo sarà protagonista ad Ariano Irpino venerdì 16 maggio, alle 19:00, di un concerto dedicato alla storia musicale legata ... Da corriereirpinia.it

Orazio Maione celebra la grande musica napoletana a Biogem - Il pianista partenopeo Orazio Maione è atteso ad Ariano Irpino venerdì 16 maggio, alle 19:00, per un concerto incentrato sulla storia musicale legata alla sua città. Nel corso della serata, rientrante ... Come scrive tusinatinitaly.it

Il concerto inaugurale di Beatrice Rana per Biogem Musica