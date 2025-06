biogas presidio alla sede di arpae

Un giovane, ma determinato, movimento di cittadini si è riunito ieri sotto la sede di Arpae, dando vita a un flash mob che ha attirato l’attenzione sulla crescente emergenza del biogas. Più di trenta partecipanti hanno condiviso le loro preoccupazioni, intervenendo con passione e chiarezza. La mobilitazione, promossa dal coordinamento provinciale dei comitati Nobiogas/Nobiometano e dalla Rete Giustizia Climatica, continua a chiedere risposte concrete per tutelare il nostro territorio e il clima.

Più di una trentina di persone hanno partecipato al flash mob organizzato ieri pomeriggio sotto la sede di Arpae dal coordinamento provinciale dei comitati NobiogasNobiometano e dalla Rete Giustizia Climatica. Durante il presidio, si sono alternati al microfono diversi esponenti dei comitati e della Rete Giustizia Climatica, sia per far presente la "situazione preoccupante" che si vive in diversi territori dove sono insediati o sono in via di installazione gli impianti di biogasbiometano, sia per esplicitare i motivi che hanno portato all’iniziative del presidio. "In particolare – spiegano gli organizzatori – rivolgendoci ad Arpae abbiamo chiesto che si dia maggior spazio alla partecipazione dei comitati e delle associazioni per far sentire la voce dei cittadini, prevedendo che comitati e associazioni possano intervenire alle Conferenze dei servizi, sia pure come uditori e si arrivi a definire regole certe e stringenti per evitare che il territorio ferrarese sia ulteriormente interessato a nuove installazioni di impianti di biometano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it