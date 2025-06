Biocarburanti adesso occorre che l’Europa faccia chiarezza

L’ad di Enilive Ballista: "Sia le infrastrutture che i veicoli sono già pronti per questa tecnologia". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Biocarburanti, adesso occorre che l’Europa faccia chiarezza"

In questa notizia si parla di: Biocarburanti Adesso Occorre Europa

"Biocarburanti, adesso occorre che l’Europa faccia chiarezza" - Ascolta ora «Serve un quadro di riferimento che definisca in modo chiaro quello che è il contributo dei biocarburanti non solo alla sostenibilità ambientale, ma anche a quella sociale, economica, graz ... ilgiornale.it scrive

Biocarburanti, Italia quarta in Europa per produzione - Neste, gruppo finlandese attivo nella produzione di biocarburanti tra i più importanti a livello globale, stima che la domanda di diesel rinnovabile in Europa al 2030 sarà di 11 milioni di ... Si legge su ilsole24ore.com

Biocarburanti per una transizione più rapida verso la decarbonizzazione - Sfruttare al meglio le potenzialità offerte dai biocarburanti per trazione stradale per avvicinarsi agli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’Europa. Lo propone il Libro verde realizzato ... Come scrive ilsole24ore.com

Perché i biocarburanti NON sono l'alternativa ai combustibili fossili