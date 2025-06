Bimbo ricoverato da Salerno a Napoli con gravi fratture | si indaga

Un dramma scuote la provincia di Salerno: un bambino di appena nove mesi si trova in gravissime condizioni dopo aver subito gravi fratture e un delicato intervento chirurgico all'ospedale Santobono di Napoli. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa tragedia che ha sconvolto una comunità e solleva interrogativi su eventuali responsabilità. La speranza ora è che il piccolo possa superare questa terribile prova, mentre si cercano risposte adeguate.

Indagini sono in corso a Vibonati, in provincia di Salerno, per fare luce sulle cause delle gravi lesioni riscontrate su un bimbo di nove mesi che ora lotta tra le vita e la morte nell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Il piccolo √® stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico d'urgenza dopo il trasferimento in eliambulanza dall'ospedale di Sapri, nel Salernitano, dove era arrivato privo di coscienza nella tarda mattinata di ieri. Le sue condizioni restano gravissime: la prognosi √® riservata. I medici hanno riscontrato lesioni molto serie, tra cui fratture alla testa, a un femore e, secondo le prime informazioni, anche al collo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Bimbo ricoverato da Salerno a Napoli con gravi fratture: si indaga

