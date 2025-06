Bimbo ricoverato con gravi fratture la madre | Non hanno approfondito

In un momento di grande angoscia, una madre denuncia con forza le mancanze del sistema sanitario nel caso del suo bambino di nove mesi gravemente ferito. La sua richiesta di spiegazioni apre un dibattito sulla tutela dei più piccoli e sulla responsabilità delle strutture ospedaliere. È un appello che scuote le coscienze, portando alla luce le criticità spesso celate dietro alle quinte della sanità italiana. È fondamentale capire cosa sia davvero successo e garantire sicurezza a chi di più ne ha bisogno.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Perché non è stato approfondito in ospedale quando ho portato mio figlio il 28 maggio? Perché mi è stato mandato a casa con un semplice antibiotico? Perché?”: lo scrive in un post su Facebook la mamma del bambino di nove mesi ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Santobono di Napoli, dopo essere stato trasportato d’urgenza in eliambulanza dall’ospedale di Sapri, in provincia di Salerno. Nel post, la donna solleva interrogativi sul primo accesso sanitario del figlio, avvenuto circa una settimana prima. “ Fate silenzio – aggiunge, facendo un appello alla discrezione – e portate rispetto per chi ha aiutato mio figlio tempestivamente nel portarlo in pronto soccorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bimbo ricoverato con gravi fratture, la madre: “Non hanno approfondito”

In questa notizia si parla di: Ricoverato Approfondito Bimbo Gravi

Fratture e lesioni, bimbo ricoverato in gravi condizioni a Napoli. In corso le indagini - Il bambino è arrivato in eliambulanza da Sapri. Al centro dell'inchiesta l'ambiente domestico in cui si trovava il piccolo al momento del grave trauma. Emerse recenti denunce per conflitti familiari ... Come scrive msn.com

Bimbo ricoverato da Salerno a Napoli con gravi fratture: si indaga - Il piccolo è stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico d'urgenza dopo il trasferimento in eliambulanza dall'ospedale di Sapri, nel Salernitano, dove era arrivato privo di coscienza nella ... Si legge su msn.com

Bimbo di 9 mesi in gravi condizioni: ha lesioni a testa, femore e collo. Si indaga sul contesto familiare - Bimbo di 9 mesi lotta tra la vita e la morte. Portato all'ospedale Santobono di Napoli in elicottero da Vibonati (Salerno), con gravi lesioni multiple ... Si legge su fanpage.it