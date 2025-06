Bimbo di nove mesi ricoverato in ospedale a Napoli | ha fratture al cranio e al femore Si indaga sulle cause

Un bambino di appena nove mesi si trova in condizioni critiche presso il Santobono di Napoli, dopo aver subito gravi fratture al cranio e al femore. Le indagini sulle cause sono ancora in corso, mentre i genitori, una coppia giovane e separata, sono chiamati a raccontare cosa sia realmente accaduto. Un caso che scuote la comunità, sollevando interrogativi sulla sicurezza e il benessere dei più piccoli.

Un bimbo di nove mesi è in prognosi riservata al Santobono di Napoli, le sue condizioni sono gravissime. I genitori, una coppia di giovani separati, devono spiegare esattamente cosa è.

