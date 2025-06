Bimbo di nove mesi ricoverato a Napoli | ha gravissime lesioni a testa collo e femore Indagini sulle cause

Un bambino di appena nove mesi si trova ora in condizioni critiche all’ospedale Santobono di Napoli, dopo aver subito gravissime lesioni traumatiche. Fratture alla testa, al femore e forse al collo, unite a una grave difficoltà respiratoria, sollevano molte domande sulle cause di questa terribile situazione. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze e garantire giustizia. La sua vita è appesa a un filo, e l'intera comunità si stringe al suo fianco.

Un bimbo di nove mesi è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Ha lesioni molto serie, tra cui fratture alla testa, a un femore e, secondo le prime informazioni, anche al collo. Secondo i sanitari pare soffriva anche di una grave difficoltà respiratoria, forse collegata a una patologia pregressa. Il piccolo è stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico d’urgenza dopo il trasferimento in eliambulanza dall’ospedale di Sapri, nel Salernitano. Indagini sono in corso per fare luce sulle cause. Si scandaglia anche il passato dei genitori: sarebbero emerse recenti denunce per conflitti familiari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bimbo di nove mesi ricoverato a Napoli: ha gravissime lesioni a testa, collo e femore. Indagini sulle cause

