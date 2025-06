Bimbo di nove mesi con fratture in ospedale | si indaga

Un bambino di soli nove mesi si trova al centro di un grave episodio: trasportato d’urgenza dall’ospedale “Immacolata” di Sapri al Santobono-Pausilipon di Napoli, ora in terapia intensiva. Le prime indagini svelano un quadro complesso legato a fratture sospette, sollevando interrogativi su eventuali cause e responsabilità. La comunità attende con ansia risposte chiare e rassicuranti, mentre le autorità investigano per fare luce sull’accaduto e garantire la tutela del piccolo.

Un bambino di 9 mesi è stato trasportato d'urgenza dall'ospedale "Immacolata" di Sapri al nosocomio pediatrico Santobono-Pausilipon di Napoli, dove ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Il fatto Secondo quanto emerso finora il bambino era stato portato al pronto soccorso dalla.

