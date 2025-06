Bimbo di 9 mesi sottoposto a intervento salvavita Altre fratture pregresse Prognosi riservata

Un bambino di appena 9 mesi, gravemente ferito e con precedenti fratture, lotta tra la vita e la morte. Arrivato in condizioni critiche, ha richiesto un intervento salvavita immediato e drastico per alleviare l’edema cerebrale e tentare di salvarlo. La sua prognosi resta riservata, ma la sua storia ci ricorda quanto sia importante il pronto intervento e l’attenzione alle vittime di traumi infantili.

AGI - "Il bambino è arrivato in condizioni estremamente gravi, tali da giustificare un intervento estremo salvavita, che è consistito nel decalottamento del cranio, a causa di un edema cerebrale estremamente importante. E' arrivato anche con segni di morte imminente, quindi abbiamo dovuto agire con estrema rapiditĂ ". E' quanto spiega, in una videointervista pubblicata nella pagina salernitana del Corriere del Mezzogiorno, Giuseppe Cinalli, neurochirurgo dell' ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dov'è ricoverato il bimbo di 9 mesi, giunto ieri in eliambulanza dal nosocomio di Sapri (Salerno). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Bimbo di 9 mesi "sottoposto a intervento salvavita. Altre fratture pregresse. Prognosi riservata"

