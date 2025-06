Bimbo di 9 mesi ricoverato con fratture a testa femore e collo Gravissimo indagini in corso

Un dramma scuote Napoli: un bambino di appena 9 mesi lotta tra la vita e la morte dopo aver subito gravi fratture al femore e al collo. Trasportato d'urgenza in eliambulanza, ora si trova in condizioni critiche all'ospedale Santobono, mentre le indagini per fare luce su quanto accaduto sono in corso. La comunità attende con apprensione aggiornamenti su questa vicenda dolorosa e misteriosa.

Napoli, 6 giugno 2025 – Un bambino di 9 mesi è ricoverato in condizioni gravissime nell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Il piccolo è stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico d'urgenza dopo il trasferimento in eliambulanza dall'ospedale di Sapri, nel Salernitano, dove era arrivato privo di conoscenza nella tarda mattinata di ieri. La prognosi è riservata. I medici hanno riscontrato lesioni molto serie, tra cui fratture alla testa, a un femore e, secondo le prime informazioni, anche al collo. Inoltre, secondo i sanitari, pare che il piccolo soffrisse anche di una grave difficoltà respiratoria, forse collegata a una patologia pregressa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bimbo di 9 mesi ricoverato con fratture a testa, femore e collo. Gravissimo, indagini in corso

In questa notizia si parla di: Mesi Ricoverato Fratture Testa

Bimbo di 9 mesi ricoverato a Napoli con lesioni a testa, collo e femore: è gravissimo. Interrogati i genitori - Una drammatica vicenda scuote la provincia di Salerno: un bambino di appena 9 mesi, ricoverato a Napoli con gravi lesioni alla testa, collo e femore, si trova in condizioni disperate.

Bimbo di 9 mesi ricoverato con gravi fratture alla testa, al collo e al femore - Giunto in eliambulanza da Sapri. Indagano i carabinieri. A lanciare l'allarme è stata la madre che ha portato il bimbo al pronto soccorso (ANSA) ... Secondo ansa.it

Bimbo di 9 mesi ricoverato con fratture a testa, femore e collo. Gravissimo, indagini in corso - Il piccolo è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento. I carabinieri stanno cercando di capire cosa sia successo ... Segnala quotidiano.net

Bimbo di nove mesi ricoverato a Napoli con gravi fratture, indagini in corso - Un bambino di nove mesi, di Vibonati (in provincia di Salerno), è stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli per lesioni alla testa, a un femore ... Segnala msn.com

cosa mangiare dopo una frattura ossea? #shorts