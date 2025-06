Bimbo di 9 mesi ricoverato al Santobono | lesioni al cervello e fratture

In un momento di grande preoccupazione, la città di Napoli si stringe attorno a Pietro, il piccolo di soli 9 mesi vittima di gravissime lesioni al cervello e fratture multiple. La madre del bambino è stata ascoltata dai carabinieri del quartiere Arenella, mentre le indagini proseguono per fare luce su questa drammatica vicenda. La comunità si chiede: cosa si nasconde dietro questa tragica storia?

È stata sentita dai carabinieri del quartiere Arenella di Napoli, la madre di Pietro il bimbo di nove mesi ricoverato al Santobono per gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple. Il. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Bimbo di 9 mesi ricoverato al Santobono: lesioni al cervello e fratture

In questa notizia si parla di: Bimbo Mesi Ricoverato Santobono

Bimbo di 8 mesi della compagna ucciso dopo serata di cocaina, Antonio Rasero chiede permesso premio - Antonio Rasero, l'ex broker genovese condannato per l'omicidio del bimbo di otto mesi Alessandro, chiede un permesso premio di otto ore.

BIMBO DI 9 MESI RICOVERATO CON NUMEROSE FRATTURE E LESIONI, INDAGANO I CARABINIERI E’ ricoverato in gravissime condizioni il piccolo Pietro, il bambino di soli nove mesi ricoverato al Santobono di Napoli per... Partecipa alla discussione

Un bambino di nove mesi è ricoverato in condizioni disperate al Santobono di Napoli. Fratture multiple e un delicato intervento neurochirurgico. I Carabinieri indagano: si cerca di fare luce sull’accaduto. #Vibonati #Napoli #lesioni #bambino Partecipa alla discussione

Bimbo di 9 mesi ricoverato con fratture gravi, si indaga sul contesto familiare - AGI - E' in gravi condizioni un bambino di 9 mesi di Vibonati, nella provincia di Salerno, arrivato con elisoccorso all'ospedale pediatrico di Napoli Santobono dal nosocomio di Sapri con lesioni serie ... Si legge su msn.com

Bimbo di nove mesi ricoverato in ospedale a Napoli: ha fratture al cranio e al femore. Si indaga sulle cause - Un bimbo di nove mesi è in prognosi riservata al Santobono di Napoli, le sue condizioni sono gravissime. I genitori, una coppia di giovani separati, devono spiegare esattamente cosa ... Lo riporta ilmessaggero.it

Bimbo di 9 mesi ricoverato a Napoli in fin di vita, si indaga sul contesto familiare - Il bambino è stato sottoposto a un complicato intervento chirurgico d’urgenza dopo il trasferimento in eliambulanza dall’ospedale Immacolata di Sapri, nel Salernitano, dove era arrivato privo di ... Scrive dire.it

Il bimbo di 9 mesi ricoverato al Santobono ha lesioni a testa, femore e collo: Estremamente grave