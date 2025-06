Bimbo di 9 mesi ricoverato a Napoli con gravi lesioni

Un dramma scuote Napoli e la provincia di Salerno: un neonato di appena 9 mesi è stato ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Santobono, con lesioni misteriose e preoccupanti. Mentre le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa tragedia, l’intera comunità si stringe intorno alla famiglia. La vicenda solleva ancora una volta il velo su temi delicati che richiedono attenzione e sensibilità…

Il bimbo di nove mesi è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli dove i medici hanno riscontrato lesioni molto serie. Indagini sono in corso a Vibonati, in provincia di Salerno, per fare luce sulle cause delle gravi lesioni riscontrate su un bimbo di nove mesi che ora lotta tra le vita e la morte . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Bimbo di 9 mesi ricoverato a Napoli con gravi lesioni

In questa notizia si parla di: Bimbo Mesi Lesioni Napoli

Bimbo di 8 mesi della compagna ucciso dopo serata di cocaina, Antonio Rasero chiede permesso premio - Antonio Rasero, l'ex broker genovese condannato per l'omicidio del bimbo di otto mesi Alessandro, chiede un permesso premio di otto ore.

È arrivato ieri privo di conoscenza dall'ospedale di Sapri, nel Salernitano, un bimbo di nove mesi con gravi lesioni. Il piccolo, sottoposto a un complesso intervento chirurgico d'urgenza, è ora al Santobono di Napoli in gravissime condizioni Partecipa alla discussione

Indagini in corso a Vibonati, nel Salernitano, per fare luce sulle cause delle gravi lesioni su un bimbo di 9 mesi che lotta tra le vita e la morte nell'ospedale Santobono di Napoli. Riscontrate fratture alla testa, a un femore e al collo. #ANSA Partecipa alla discussione

Bimbo di 9 mesi ricoverato a Napoli con lesioni a testa, collo e femore: è gravissimo. Interrogati i genitori - Indagini sono in corso a Vibonati, in provincia di Salerno, per fare luce sulle cause delle gravi lesioni riscontrate su un bimbo di nove mesi che ora lotta tra le vita e la morte nell'ospedale pediat ... Secondo msn.com

Vibonati, bimbo ricoverato al Santobono di Napoli con gravi lesioni: le ipotesi al vaglio - Sono in corso le indagini a Vibonati, nel Salernitano, per chiarire le cause delle gravi lesioni riportate da un bimbo di nove mesi, ora ricoverato in condizioni critiche al Santobono di Napoli. Si legge su notizie.it

Bimbo di 9 mesi in gravi condizioni: ha lesioni a testa, femore e collo. Si indaga sul contesto familiare - Bimbo di 9 mesi lotta tra la vita e la morte. Portato all'ospedale Santobono di Napoli in elicottero da Vibonati (Salerno), con gravi lesioni multiple ... Si legge su fanpage.it