Bimbo di 9 mesi ricoverato a con lesioni a testa collo e femore | è in condizioni gravissime

La sofferenza di un bimbo di soli 9 mesi che lotta tra la vita e la morte al Santobono-Pausilipon di Napoli rappresenta una drammatica emergenza. Le sue condizioni gravissime, aggravate da lesioni alla testa, collo e femore, richiedono interventi chirurgici complessi e tempestivi. Il primario Giuseppe Cinalli ha coordinato due delicati interventi, ma il quadro resta estremamente critico. La speranza ora si concentra sulla sua risposta alle cure e sul sostegno dei medici.

Il quadro clinico del bimbo di nove mesi ricoverato al Santobono-Pausilipon di Napoli resta gravissimo. A fare chiarezza sulle sue condizioni è stato il dottor Giuseppe Cinalli, primario di Neurochirurgia dell’ospedale pediatrico, che ha coordinato due delicati interventi effettuati a poche ore di distanza l’uno dall’altro. L’ultimo è avvenuto questa mattina, dopo un peggioramento improvviso. “Durante la notte si è instaurato un edema cerebrale progressivo che ha provocato un pericoloso innalzamento della pressione endocranica – ha spiegato Cinalli –. Per questo siamo intervenuti d’urgenza con una derivazione ventricolare esterna, che ha consentito di stabilizzare il bambino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bimbo di 9 mesi ricoverato a con lesioni a testa, collo e femore: è in condizioni gravissime

In questa notizia si parla di: Bimbo Mesi Ricoverato Condizioni

Bimbo di 8 mesi della compagna ucciso dopo serata di cocaina, Antonio Rasero chiede permesso premio - Antonio Rasero, l'ex broker genovese condannato per l'omicidio del bimbo di otto mesi Alessandro, chiede un permesso premio di otto ore.

È arrivato ieri privo di conoscenza dall'ospedale di Sapri, nel Salernitano, un bimbo di nove mesi con gravi lesioni. Il piccolo, sottoposto a un complesso intervento chirurgico d'urgenza, è ora al Santobono di Napoli in gravissime condizioni Partecipa alla discussione

Indagini in corso a Vibonati, nel Salernitano, per fare luce sulle cause delle gravi lesioni su un bimbo di 9 mesi che lotta tra le vita e la morte nell'ospedale Santobono di Napoli. Riscontrate fratture alla testa, a un femore e al collo. #ANSA Partecipa alla discussione

Bimbo di 9 mesi ricoverato con fratture gravi, si indaga sul contesto familiare - AGI - E' in gravi condizioni un bambino di 9 mesi di Vibonati, nella provincia di Salerno, arrivato con elisoccorso all'ospedale pediatrico di Napoli Santobono dal nosocomio di Sapri con lesioni serie ... Lo riporta msn.com

Bimbo di nove mesi ricoverato in ospedale a Napoli: ha fratture al cranio e al femore. Si indaga sulle cause - Un bimbo di nove mesi è in prognosi riservata al Santobono di Napoli, le sue condizioni sono gravissime. I genitori, una coppia di giovani separati, devono spiegare esattamente cosa ... Riporta ilmessaggero.it

Bimbo di 9 mesi ricoverato con gravi fratture - AGI - È in gravi condizioni un bambino di 9 mesi di Vibonati, nella provincia di Salerno, arrivato con elisoccorso all'ospedale pediatrico di Napoli Santobono dal nosocomio di Sapri con lesioni al cra ... Lo riporta msn.com