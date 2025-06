Bimbo di 9 mesi in gravi condizioni | ha lesioni a testa femore e collo Si indaga sul contesto familiare

Un bambino di appena 9 mesi si trova ora in gravissime condizioni all'ospedale Santobono di Napoli, trasportato d’urgenza da Vibonati con lesioni multiple alla testa, al femore e al collo. La sua vita è appesa a un filo mentre le autorità indagano sul contesto familiare per fare luce su questa drammatica vicenda. La comunità resta in attesa di aggiornamenti, sperando in un esito positivo e in giustizia.

Bimbo di 9 mesi lotta tra la vita e la morte. Portato all'ospedale Santobono di Napoli in elicottero da Vibonati (Salerno), con gravi lesioni multiple. Ora si indaga sul contesto familiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

