Bimbo di 9 mesi in gravi condizioni al Santobono di Napoli | presenta fratture al cranio e al femore

Un bambino di soli nove mesi, in condizioni critiche presso il Santobono di Napoli, lotta tra la vita e la morte dopo aver subito gravi fratture al cranio e al femore. Trasportato d’urgenza in eliambulanza, il piccolo ha già suscitato grande commozione e preoccupazione. La vicenda solleva interrogativi importanti sulla tutela dei più fragili, mentre le indagini cercano di fare luce su quanto accaduto. La speranza resta viva per un suo pronto recupero.

Un bambino di appena nove mesi si trova in condizioni estremamente critiche nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon di Napoli, dove è stato trasportato con urgenza in eliambulanza nella giornata di ieri. Il piccolo era arrivato privo di sensi all'ospedale "Immacolata" di Sapri, da dove è stato immediatamente trasferito per la gravità della .

