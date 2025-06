Bimbo di 9 mesi in fin di vita in ospedale | lesioni cerebrali e fratture La madre | Tacete e lasciateci in pace

In un angosciante scenario di sofferenza e mistero, un bambino di soli nove mesi si trova in condizioni disperate all'ospedale Santobono di Napoli. Le sue gravi lesioni, tra cui traumi cerebrali e fratture multiple, sollevano domande inquietanti sulla sua sicurezza e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia. La madre, silenziosa e sconvolta, chiede solo rispetto, mentre il piccolo combatte tra la vita e la morte. Ma l’aspetto più inquietante della...

Quando è stato ricoverato d’urgenza al Santobono di Napoli, le sue condizioni erano già disperate. Un bambino di soli nove mesi, trasferito in eliambulanza dall’ospedale di Sapri, è attualmente in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte a causa di gravi lesioni cerebrali, una frattura al femore, lesioni al collo e una serie di traumi interni che secondo i medici risalirebbero a momenti diversi. Ma l’aspetto più inquietante della vicenda è che, meno di due settimane prima del ricovero, lo stesso bambino era già stato visitato in ospedale. A raccontarlo è la madre, attraverso un post sui social in cui, tra lo sfogo e la rabbia, pone domande cariche di dolore: “ Perché non è stato approfondito in ospedale quando ho portato mio figlio il 28 maggio? Perché mi è stato mandato a casa con un semplice antibiotico? “. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

